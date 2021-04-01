В Крыму высадился "Сводный отряд здоровья"

В его составе - узкие специалисты из ведущих клиник страны

На южном берегу Крыма высадился медицинский десант. Это акция Федерального медико-биологического агентства. "Сводный отряд здоровья" - так называют себя врачи - проводит бесплатную диспансеризацию для населения.

Надежде Беляковой – 73. Короткое обследование у офтальмолога выявило катаракту. Необходимо хирургическое вмешательство. Направление на бесплатную процедуру выдают на месте.

"Тут узкие специалисты. Мы здесь можем все пройти за три или четыре дня. А представьте, нам в Ялту ехать – это к одному специалисту один день, во второй день - к другому специалисту", - говорит Надежда Белякова.

В ближайшие дни – ехать никуда не придется. В Форосе высадился "Сводный отряд здоровья" - узкие специалисты из ведущих клиник страны. Помощь практически адресная и многопрофильная.

"В состав отряда входят более 20 врачей. Из них пять – это детские специалисты, такие как невролог, детский кардиолог, детский хирург и два педиатра, и взрослые врачи: невролог, офтальмолог, отоларинголог, терапевты, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики", - рассказал главный врач сводного медицинского отряда ФМБА России Алексей Шутов.

Работают без выходных, с 9 утра и до последнего пациента. По сути, в Крым приехал диагностический центр на колесах.

Главная задача - повысить уровень выявления различных заболеваний на ранней стадии и вовремя назначить лечение. Особое внимание – проблемам с сердечно-сосудистой системой и онкологии.

Врачи Федерального медико-биологического агентства уже работали в Ялте в прошлом году. В самый разгар пандемии они помогли снизить нагрузку на персонал местных больниц и спасли не одну жизнь. Большие планы и на этот заезд.

Форос, Симеиз, Алупка, Гаспра, Гурзуф, Никита – сводный отряд медиков будет работать в течение месяца на территории всей Большой Ялты. Специалисты рассчитывают принять порядка 35 тысяч жителей южного берега Крыма.

Бесплатная диспансеризация пройдет в два этапа. Сначала комплексная диагностика, затем – точечные обследования, рекомендации и направления на лечение.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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