Российский союз туриндустрии и "Россия - страна возможностей" заключили соглашение

В чем его главная цель?

В четверг в Москве Российский союз туриндустрии подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Заключение договора состоялось в ходе ежегодной международной туристической выставки. Главная цель - поиск и поддержка талантливых специалистов и создание благоприятных условий для их развития. Кроме того, это позволит увеличить масштабы всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", нацеленного на повышение престижа профессий в данной сфере.

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