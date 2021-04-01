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Знаменитый фонтан "Принцесса Турандот" на Арбате отремонтируют

10:01
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Скульптуру установили почти четверть века назад

На Арбате отремонтируют знаменитый фонтан "Принцесса Турандот", расположенного возле Театра имени Вахтангова. Разработка проекта по ремонту памятника уже ведется, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
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Отмечается, что скульптурная композиция с фонтаном была установлена в 1997 году. Открытие памятника приурочили, к 75-летию первой постановки спектакля "Принцесса Турандот" под руководством Евгения Вахтангова, премьера состоялась в 1922 году. Фонтан создали по проекту скульптора Александра Бурганова. Скульптура состоит из фонтана с гранитной чашей овальной формы, бортики которого выполнены в виде лавочки. В центре установлена позолоченная скульптура принцессы Турандот. Она восседает на троне под пышным балдахином. Постамент, на котором стоит трон, выполнен в виде стилизованной беседки-ротонды.

"Скульптурная композиция с фонтаном "Принцесса Турандот" - одна из наиболее известных достопримечательностей Арбата. Около монумента всегда можно увидеть много людей: здесь традиционно назначают встречи, фотографируются и просто отдыхают. Для того чтобы привести памятник в порядок, по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта ремонта. Работы коснутся и фонтана, и изящной позолоченной скульптуры принцессы", - заявил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Перед ремонтом скульптуры эксперты проведут библиографические и историко-архивные исследования, а также изучат все особенности монумента. Ремонт запланирован на 2022-2023 годы, в ходе работ специалистам предстоит устранить все дефекты поверхностей, а также обработать их защитными составами. Полный список работ станет известен после согласования проектной документации с Мосгорнаследием.

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