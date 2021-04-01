Минэнерго посчитало цену на бензин в России несправедливо низкой

Государство сдерживает цены

В Минэнерго назвали справедливую цену на бензин. По мнению министерства, без вмешательства государства АИ-92 стоил бы на 5,2 рубля дороже.

"Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 рублей за литр. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рублей за литр", — говорится в сообщении Минэнерго в инстаграме.

В ведомстве заявили, что стоимость бензина в России – одна из самых низких в мире. В частности, в США литр в пересчете стоит 63,61 рубля, в Германии – 126,76, а в Норвегии – больше 150 рублей.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России, объяснили в Минэнерго. В его основе два принципа. Если мировые цены на бензин выше российских, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны. Если же российские цены выше экспортных, то компании отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж.

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