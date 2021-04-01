МИД России 1 апреля сообщил о непристойном поведении котов

Пародия опубликована в телеграмм-канале ведомства

МИД России 1 апреля напомнил россиянам, что в этот день никому нельзя верить. Кроме российского внешнеполитического ведомства, конечно. Пародия на популярный в интернете мем с котами "Наташа мы все уронили" опубликована в официальном канале МИД в Telegram.

В ролике пингвины жалуются на поведение котов, которые "все уронили". Обращаются пернатые при этом к Сереже, которому обещают все поднять – если только он пришлет вакцину.

"$коты все уронили". "Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем", - заявляют пингвины в ролике.

МИД России подчеркивает, что никаких претензий на интеллектуальную собственность не имеет. Это намек на действия автора известного мема с котами: жительница Москвы подала в Роспатент заявку на регистрацию знаменитой фразы.

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