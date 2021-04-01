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Депутат Мосгордумы Мария Киселева: забеги в парках столицы пройдут с соблюдением санитарных норм

10:33
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Первый забег состоится в субботу

Забеги движения "Паркран", которые возобновятся в столичных парках с 3 апреля, будут проведены с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, заявила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

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Первая пробежка состоится 2 апреля в 9:00 сразу в десяти московских парках, рассказала парламентарий. Она призвала участников отказаться от забега, если есть признаки простуды или недомогание.

"Во главе угла остаются безопасность и здоровье людей. Сейчас, когда заболеваемость достигла минимальных показателей с сентября прошлого года, можно без опасений вернуться к массовым занятиям на открытом воздухе, соблюдая необходимые меры предосторожности. Спортсмены при этом могут не носить маски, бежать в них трудно, но организаторы просят воздержаться от объятий, общих фото и рукопожатий, чтобы снизить риски распространения инфекции. Финишные токены участники также будут сдавать в специальную емкость, а не передавать из рук в руки. Волонтеры движения при этом будут соблюдать масочно-перчаточный режим", - рассказала об организации забегов Киселева.

Чтобы принять участие в пробежке, необходимо зарегистрироваться на сайте движения. Регистрация бесплатная, она также позволяет следить за своими результатами.

"Важно помнить, что движение "Паркран" не делает акцента на скорости прохождения дистанции, главное - здоровье и бодрость. 5 км можно пробежать, пройти в своем темпе или даже использовать палки для скандинавской ходьбы. Поэтому такие тренировки доступны всем желающим: как детям, так и взрослым, которые страдают от гиподинамии. Могут участвовать и люди старшего поколения, которые хотят оставаться в тонусе", - добавила депутат.

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