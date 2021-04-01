Грузинская оппозиция вынудила Познера покинуть страну

Журналист хотел отметить в Тбилиси день рождения

Владимир Познер покинул Грузию раньше времени в связи с акциями протеста из-за его визита. Поводом для недовольства местной оппозиции стали высказывания российского журналиста о территориальной целостности страны.

Владимир Познер вместе с друзьями прилетел в Тбилиси накануне, чтобы отметить 1 апреля свое 87-летие. Вечером у гостиницы, в которой остановился журналист, собрались представители грузинской оппозиции. Они отключили в здании электроэнергию и пытались прорваться внутрь помещений. Агрессивных участников акции полиция сдерживала "живым щитом". Позднее Познера переправили в другой отель. Протестующие последовали вслед за ним и закидали здание яйцами.

В четверг утром Владимир Познер с друзьями покинул гостиницу. На кадрах, которые распространили грузинские СМИ, видно, что журналист в окружении полиции сел в автобус и отправился в аэропорт Тбилиси, откуда вылетел в неизвестном направлении.

В МВД Грузии ранее заявили, что Владимир Познер и его гости находились в стране на законных основаниях. Они предоставили справки об отсутствии коронавируса или о вакцинации. Кроме того, Познер ранее не посещал территории Южной Осетии и Абхазии, независимость которых Тбилиси не признает.

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