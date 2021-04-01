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Пятнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Туле

10:29
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Большая часть раненых - медработники

Автобус, попавший в ДТП в Туле, перевозил сотрудников Тульской областной психиатрической больницы. В результате столкновения с двумя легковыми автомобилями пострадали 15 человек, 13 из них – медработники.
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП со скорой в Самаре

"В результате аварии пострадали 15 человек: 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы № 11, водитель и пассажир легкового автомобиля - беременная женщина", - сообщили в региональном минздраве агентству ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 14 пострадавших с различными травмами доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и горбольницу № 11. Один пострадавший отказался от госпитализации.

По данным регионального УМВД, столкнулись автобус ПАЗ и легковые автомобили SsangYong и Hyundai. Водителя автобуса отвезли в больницу. Предположительно, у него инсульт, который и стал причиной ДТП.

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