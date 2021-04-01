Торговые сети заподозрили в создании искусственного дефицита сахара

Закупки впрок создают необоснованный ажиотаж

Появившиеся ранее в СМИ сообщения о перебоях с отгрузками сахара-песка в торговые сети не соответствует действительности, заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин.

Он подчеркнул, что компании-производители сахара отмечают повышенный спрос на товар со стороны ритейлеров, что указывает на желание торговых сетей закупиться впрок.

"Заявления о перебоях в поставках со стороны сахаропроизводителей не соответствуют действительности. Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения. Заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников", - рассказал о ситуации Бодин.

Он подчеркнул, что предприятия, которые заняты фасовкой сахара, и торговые сети уже успели сформировать у себя запас продукта. При этом обозначенные сетями потребности существенно превышают традиционные, передает РИА Новости.

"Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции", - добавил Бодин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram