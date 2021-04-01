Более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

Сдать тест можно в 162 поликлиниках

В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Там отметили, что ситуация с COVID-19 становится менее напряженной, однако качественное массовое тестирование остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией.

Сейчас в городе открыта запись на ПЦР- и ИФА-тестирование. Тест на коронавирус в обязательном порядке делают людям с признаками ОРВИ, с пневмонией и проживающим с уже заболевшими.

Сдать тест на коронавирус можно в 162 поликлиниках. Для детей открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках.

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