В России за сутки выявили 9169 заболевших коронавирусом

Вылечились 10247 человек

В России за минувшие сутки выявили 9169 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2151. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 710 человек, в Подмосковье - 560.

Выздоровели за сутки 10247 человек. Скончались 383 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4554264 человека. Вылечились 4176419, умерли 99233 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 120,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 491120 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram