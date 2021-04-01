Цену на вакцину "ЭпиВакКорона" снизили вдвое

Новую стоимость препарата согласовала ФАС

Предельная цена на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" снижена вдвое. Стоимость упаковки препарата составит 4210 рублей – вместо прежних 9541 рубля. Новую цену согласовала Федеральная антимонопольная служба.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России... и приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - сообщили в ФАС.

Подчеркивается, что препарат для профилактики COVID-19 включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вакцина будет реализовываться в пачках по 10 ампул, в каждой - одна доза (0,5 мл). ФАС на днях также согласовала предельную отпускную соимость вакцины от коронавируса "КовиВак". Препарат будут реализовывать по цене 4330 рублей за упаковку, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram