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Цену на вакцину "ЭпиВакКорона" снизили вдвое

11:04
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Новую стоимость препарата согласовала ФАС

Предельная цена на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" снижена вдвое. Стоимость упаковки препарата составит 4210 рублей – вместо прежних 9541 рубля. Новую цену согласовала Федеральная антимонопольная служба.
Стала известна стоимость вакцинации животных от COVID-19

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России... и приняла решение о согласовании предельной отпускной цены, заявленной на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - сообщили в ФАС.

Подчеркивается, что препарат для профилактики COVID-19 включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вакцина будет реализовываться в пачках по 10 ампул, в каждой - одна доза (0,5 мл). ФАС на днях также согласовала предельную отпускную соимость вакцины от коронавируса "КовиВак". Препарат будут реализовывать по цене 4330 рублей за упаковку, напоминает РИА Новости.

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