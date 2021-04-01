Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Новость об этом появилась 1 апреля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал кандидатом на получение Нобелевской премии мира, рассказал президент Международного информационного Нобелевского центра Вячеслав Тютюнник.

Согласно имеющейся информации, Кадыров может претендовать на награду за "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае", передает ЧГТРК "Грозный".

Тютюнник добавил, что подать заявку в Нобелевский комитет могли представители Норвегии. В МИНЦ заверили, что новость о выдвижении Кадырова - не первоапрельская шутка, пишет Ридус.ru.

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