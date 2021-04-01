Количество многодетных семей в Москве увеличилось в 2,5 раза за последние 10 лет

Город помогает им льготами и соцвыплатами

Больше 167 тысяч многодетных семей насчитывается в Москве. За последние 10 лет их количество выросло в 2,5 раза, сообщили в столичной мэрии.

В этих семьях воспитывается около 420 тысяч детей. В мэрии подчеркнули, что город поддерживает многодетные семьи ежемесячными выплатами и различными льготами.

В прошлом году пособия и социальные выплаты семьям с детьми выросли на 5,6%. Кроме того, для семей, испытывающих трудности, работает 29 организаций поддержки семьи и детства. Кроме того, в городе оказывают поддержку детям-сиротам и приемным семьям.

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