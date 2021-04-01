Депутат МГД Артемьев попросил пенсионеров столицы поделиться воспоминаниями о 12 апреля 1961 года

60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос

Российский летчик-космонавт, депутат Мосгордумы Олег Артемьев обратился к московским пенсионерам с просьбой рассказать о том, каким им запомнился день первого полета человека в космос.

Парламентарий рассказал о конкурсе проекта "Московское долголетие", в рамках которого пожилые жители столицы смогут рассказать, как они узнали об успешном полете первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

"Старшее поколение - это свидетели тех перемен, которые потрясли наш мир в XX веке. На их детство и юность пришлось восстановление страны после Великой Отечественной войны, на их глазах огромными шагами развивалась наука и техника, развернулась космическая гонка, победителем в которой стала наша страна. 12 апреля 1961 года человек впервые совершил полет в космическое пространство, и этим человеком стал наш соотечественник - Юрий Гагарин. Эти воспоминания - часть нашего исторического наследия, ими обязательно нужно делиться, и, конечно, я приглашаю участников проекта "Московское долголетие" принять участие в конкурсе", - заявил Артемьев.

Он подчеркнул, что в этом году в Москве широко празднуется 60-летие с момента первого полета человека в космос. В честь юбилея можно не только вспомнить о подвигах и героях, но и рассказать об этом так, чтобы заинтересовать молодежь и, возможно, привлечь их внимание к труду в ракетно-космической отрасли. По словам депутата, никто не сможет рассказать об этом событии лучше, чем те, кто видел все своими глазами.

Для участия в конкурсе свои воспоминания и фото нужно выслать на почту pr.mosdolgoletie@gmail.com до 5 апреля. Объем текста может составлять от половины до полутора страниц А4. Победитель конкурса будет объявлен 12 апреля, а авторы лучших историй будут приглашены на экскурсию по выставке "Первый" в Музее космонавтики.

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