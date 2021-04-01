Генпрокуратура наказала ПФР за нарушения с детскими выплатами во время пандемии

Сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности

Проверка выполнения законодательства о социальной поддержке семей с детьми в регионах России выявила серьезные нарушения. Генпрокуратура установила факты неправомерных отказов в выплатах.

"Проверка показала, что в 2020 году территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации предоставление ежемесячной и единовременных выплат для названной категории граждан осуществлялось с нарушениями законодательства", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В частности, зафиксированы факты неправомерных отказов отцам детей, чьи матери воспользовались средствами материнского капитала и были лишены родительских прав или умерли. Отказывали также гражданам, чьи фамилии и адреса регистрации по месту жительства не совпадали с данными детей. При этом были случаи, когда выплаты получали граждане, не имеющие на них права.

Генпрокуратура внесла представление об устранении нарушений закона председателю правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Часть сотрудников региональных отделений ПФР привлечены к дисциплинарной ответственности.

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