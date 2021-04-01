Общественная приемная "Совета Матерей" открылась в Текстильщиках

Об этом просили жители района

В среду, 31 марта, по адресу 11-я ул.Текстильщиков начала работу общественная приемная "Совета Матерей", организацию возглавляет врач-педиатр и общественный деятель Татьяна Буцкая.

Глава "Совета матерей" объяснила, что открытие общественной приемной в Текстильщиках стало ответом на просьбы местных жителей. Не всем удобно пользоваться сайтом организации, а люди старшего возраста зачастую недостаточно владеют компьютерной грамотой и нуждаются именно в личном общении.

"До сих пор многие мамочки, молодые семьи, пенсионеры не пользуются положенными им льготами просто потому, что о них не знают. А если и знают, то порой от общения с "бюрократическим аппаратом" опускаются руки. Мы хотим избавить людей от бюрократических преград в получении положенных им льгот и пособий", - заявила Буцкая.

Она отметила, что на фоне "демографической ямы", пандемии и мировых кризисов в России следует как героев воспринимать многодетных родителей.

"Мы должны сделать так, чтобы многодетные родители почувствовали себя настоящими героями, и к ним было соответствующее отношение в государстве, и в России будет уже не 10 процентов многодетных семей, а 30 и 40. И тогда вырастут новые счастливые поколения, государство выскочит из демографической ямы и пенсионный возраст мы будем уже не повышать, а снижать", - считает глава "Союза матерей".

Буцкая подчеркнула, что любую молодую семью можно воспринимать как потенциально многодетную. По ее словам, количество детей должно определяться вовсе не материальной составляющей, и для этого государству следует сделать интересы многодетных семей приоритетом своей политики.

"Я сама воспитываю двух сыновей и знаю, как это нелегко, а те, кто растит трёх, пятерых или ещё больше детей, те, кто детям своим посвятили всю жизнь, те, кто спасает Россию от демографической катастрофы, должны чувствовать себя настоящими героями, и вся страна их такими должна видеть. И тогда Россия, действительно, станет великой", - добавила Буцкая.

Адрес общественной приёмной "Совета Матерей" - 11-я ул.Текстильщиков,1 г. Москвы. Сайт: Буцкая.рф Инстаграм: tanya.butskaya Тел: 8(969)120-42-04.

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