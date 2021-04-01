Депутат МГД Перфилова: Профориентационные программы детских технопарков отвечают запросам времени

И позволяют давать детям углубленные знания и навыки

Профориентационные программы детских столичных технопарков отвечают запросам времени. Так считает депутат Мосгордумы, директор школы №2098 Надежда Перфилова. Она рассказала, что обсуждение новых программ началось на платформе "Активный гражданин".

"На голосование вынесен вопрос, нужны ли в числе новых профессий экология и "зеленая" экономика. Таким образом, путем широкого обсуждения, будет выявлен спрос на перспективные профессии. Первый этап обсуждения новых направлений в детских технопарках будет проведен в форме голосования, а на втором этапе будет обсуждаться, в каких форматах лучше подавать новые знания", - рассказала она.

Москвичам также предложат обсудить площадки, на которых лучше проводить занятия. Кроме того, она подчеркнула, что появление в списке новых направлений экологии и "зеленой" экономики отвечает запросам времени.

"Сегодня у москвичей развивается экологическое сознание, многие люди задумываются о том, как снизить уровень загрязнения природы, как сделать наш город более зеленым и чистым, как научить детей с малых лет сортировать мусор", - заявила Перфилова.

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