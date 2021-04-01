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Байден едва не упал на трапе перед отлетом в Питтсбург

12:08
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Президенту США удалось сохранить равновесие

Президент США снова споткнулся при посадке в самолет перед отлетом в Питтсбург. На этот раз Джо Байдену удалось сохранить равновесие.
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На опубликованном в Twitter ролике видно, как американский лидер осторожно поднимается по трапу. Однако в какой-то момент Байден, в руках которого огромный зонт и сумка, все же оступился. На ногах президент устоял и скрылся в самолете.

19 марта Байден упал, когда поднимался по ступенькам на борт номер 1. В Белом доме заявили, что президенту помешал подняться по трапу сильный ветер. Пользователи соцсетей уже считают падение перед отлетом своеобразной визитной карточкой американского лидера и считают это дурной приметой.

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