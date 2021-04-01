ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Целью атаки был один из объектов ТЭК

В Тверской области сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) была предотвращена подготовка теракта. Нападение готовил сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", его целью был один из объектов топливно-энергетического комплекса.

При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем он был нейтрализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ФСБ России.

По данным спецслужб, атаку готовил уроженец Центральной Азии, у него был российский паспорт. В своем доме мужчина устроил лабораторию для создания взрывчатки. Возбуждено уголовное дело.

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