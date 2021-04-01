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ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

12:13
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Целью атаки был один из объектов ТЭК

В Тверской области сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) была предотвращена подготовка теракта. Нападение готовил сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", его целью был один из объектов топливно-энергетического комплекса.
ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Майкопа

При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем он был нейтрализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ФСБ России.

По данным спецслужб, атаку готовил уроженец Центральной Азии, у него был российский паспорт. В своем доме мужчина устроил лабораторию для создания взрывчатки. Возбуждено уголовное дело.

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