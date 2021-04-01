Запись в первые классы школ началась в Москве

Регистрация заявлений продлится до 5 сентября

Записать ребенка в первый класс московской школы можно с 1 апреля. Регистрация электронных заявлений продолжится до 5 сентября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Заявления о приеме в школу можно подать очень удобно и просто в электронном виде через mos.ru. Родители могут подать заявление в три школы, но одна из них обязательно должна быть школой по месту жительства", - заявила Ракова журналистам.

Заммэра отметила, что раньше в столице было несколько тысяч маленьких школ со скромными бюджетами и возможностями. Теперь им на смену пришли несколько сотен крупных школ с качественно новыми ресурсами, они обеспечивают потребности в доступном и качественном образовании недалеко от дома.

Если заявление подается на зачисление в школу по месту проживания, то зачисление в первый класс этого учебного заведения гарантировано. Если же выбрана школа в другом районе, то ребенка примут при наличии свободных мест, пояснила Ракова. Вице-мэр добавила, что зарегистрировать электронное заявление могут родители или законные представители детей, которым на 1 сентября будет не меньше 6,5 лет и не больше 8 лет, передает РИА Новости.

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