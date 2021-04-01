Собянин: Метро стало ближе для 175 тысяч жителей Хорошево-Мневников

Сегодня там открылись две станции

Сергей Собянин открыл станции Большой кольцевой линии "Народное Ополчение" и "Мневники". По его словам, теперь город ближе для 175 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники.

"Станция "Мнёвники" – это ворота в Мневниковскую пойму, где мы строим новый комфортный городской район. "Народное Ополчение" – будущая пересадка на Рублево-Архангельскую линию метро. А название новой станции станет данью уважения ополченцам 1612, 1812 и 1941 годов", - написал мэр в своем блоге.

Он отметил, что активная стройка идет и на других участках Большой кольцевой линии. В этом году завершится проходка тоннелей и откроется еще несколько станций. Замкнется БКЛ через 1,5-2 года.

Новыми станциями БКЛ, по прогнозам, будут пользоваться 42,4 тысячи пассажиров в сутки. В будущем пассажиропоток может вырасти почти до 95 тысячи.

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