ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заслушал доклад Москальковой об итогах работы

14:38
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Омбудсмен рассказала президенту о проблемах, которые проявились во время пандемии

Число обращений граждан, чьи нарушенные права были восстановлены, за последние 5 лет удалось увеличить в шесть раз. Об этом в Кремле Владимиру Путину доложила омбудсмен Татьяна Москалькова, отмечает "ТВ Центр".
Москалькова оценила влияние поправок на гарантии прав россиян

Она представила президенту доклад об основных итогах своей работы с 2016 года. При содействии уполномоченного 70 тысячам работников выплатили долги по зарплатам, две с половиной тысячи человек получили жильё или выплаты на его приобретение. Ну а во время пандемии особенно остро проявились проблемы в трудовой сфере.

Путин: Там, где не придавали им значения, до сих пор проблемы сохраняются, к сожалению.

Москалькова: Но обращений к нам сегодня по трудовой сфере становится меньше.

Путин: Я имею в виду не Россию, другие страны.

Москалькова: Да, это совершенно верно, и ко мне обращаются омбудсмены с этими же вопросами – поделиться опытом, как нам удалось "расшить" эти узкие места.

Путин: Не всё, конечно, но основные, самые болевые точки – на них обратили внимание, естественно, с ними работали, конечно. В том числе и благодаря вам.

Москалькова: Спасибо большое за поддержку. Мы, получив опыт работы в условиях пандемии, думаем, что постоянной формой должна быть "горячая линия" и постоянной формой работы должен быть приём граждан по ВКС: и людям так удобнее, и мы быстрее можем решать вопросы.

Путин: Спасибо вам большое. Это очень важный инструмент прямой связи с людьми, поддержки и обратной связи с точки зрения эффективности работы государственных органов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Татьяна Москалькова
Владимир Путин и Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.