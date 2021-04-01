Путин заслушал доклад Москальковой об итогах работы

Омбудсмен рассказала президенту о проблемах, которые проявились во время пандемии

Число обращений граждан, чьи нарушенные права были восстановлены, за последние 5 лет удалось увеличить в шесть раз. Об этом в Кремле Владимиру Путину доложила омбудсмен Татьяна Москалькова, отмечает "ТВ Центр".

Она представила президенту доклад об основных итогах своей работы с 2016 года. При содействии уполномоченного 70 тысячам работников выплатили долги по зарплатам, две с половиной тысячи человек получили жильё или выплаты на его приобретение. Ну а во время пандемии особенно остро проявились проблемы в трудовой сфере.

Путин: Там, где не придавали им значения, до сих пор проблемы сохраняются, к сожалению.

Москалькова: Но обращений к нам сегодня по трудовой сфере становится меньше.

Путин: Я имею в виду не Россию, другие страны.

Москалькова: Да, это совершенно верно, и ко мне обращаются омбудсмены с этими же вопросами – поделиться опытом, как нам удалось "расшить" эти узкие места.

Путин: Не всё, конечно, но основные, самые болевые точки – на них обратили внимание, естественно, с ними работали, конечно. В том числе и благодаря вам.

Москалькова: Спасибо большое за поддержку. Мы, получив опыт работы в условиях пандемии, думаем, что постоянной формой должна быть "горячая линия" и постоянной формой работы должен быть приём граждан по ВКС: и людям так удобнее, и мы быстрее можем решать вопросы.

Путин: Спасибо вам большое. Это очень важный инструмент прямой связи с людьми, поддержки и обратной связи с точки зрения эффективности работы государственных органов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram