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На инновационные проекты в промышленности выделят 1 млрд рублей

14:55
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Эта тема обсуждалась на заседании кабмина

Взаимодействовать с судебными органами, а также принимать участие в процессах можно будет в удалённом формате. Об этом в четверг заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.
Объем промышленного производства столицы за год вырос на 11,3%

Так, появится возможность подавать заявления или получать повестки через портал Госуслуг или другие информационные ресурсы. Также речь зашла о поддержке инновационных проектов в сфере промышленности. На эти цели кабмин выделяет миллиард рублей. Средства направят 25 регионам, передает "ТВ Центр".

"Надо всё сделать максимально оперативно, прежде всего, чтобы обеспечить стабильность региональных финансов. Это необходимо для развития субъектов Российской Федерации и страны в целом, для привлечения инвестиций в новые проекты и реализации национальных целей. В правительстве сейчас обсуждается предложение о создании нового механизма, который также будет способствовать развитию инфраструктуры регионов. Он подразумевает привлечение средств из федерального бюджета", - заявил Мишустин.

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