Татьяна Буцкая рассказала об открытии общественной приемной "Совета матерей" в Текстильщиках

Организация оказывает поддержку женщинам с детьми

В московском районе Текстильщики открылась общественная приёмная "Совета Матерей" - организации, оказывающей поддержку женщинам с детьми.

Уже несколько лет родители из разных регионов задают свои вопросы на порталах проекта. И вот теперь у жителей столицы появилась возможность пообщаться лично. В первую очередь, речь зашла о льготах, предоставляемых государством. В частности, необходимости единых для всех субъектов правил определения, какую семью считать многодетной, передает "ТВ Центр".

"В Москве многодетные семьи считаются по младшему ребёнку, то есть пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет, эта семья считается многодетной. И я считаю, что, конечно, этот прекрасный московский опыт надо перенимать и другим регионам, потому что в других регионах считается по старшему ребёнку", - отметила председатель "Совета матерей" России Татьяна Буцкая.

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