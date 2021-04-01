Победители конкурса "Добро не уходит на каникулы" получат денежные гранты

В конкурсе будут 4 номинации

В Москве на специальной онлайн-конференции обсудили подготовку к всероссийскому конкурсу "Добро не уходит на каникулы".

В этом году будут четыре номинации - взаимодействие с благотворительными фондами, забота о животных, помощь ветеранам и поддержка детей. Участники представят свои волонтёрские проекты, а победители получат денежные гранты на их развитие, сообщает "ТВ Центр".

"Конкурс увеличивается, активность молодых ребят также увеличивается, и это круто, потому что это звонкое название конкурса - "Добро не уходит на каникулы" - оно как раз показывает заинтересованность школьников всей страны в реализации инициатив на благо нашей Родины", - рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

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