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В Третьяковской галерее открылась выставка "Даешь Кузбасс!"

14:56
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Она продлится до 10 мая

"Даёшь Кузбасс!" - выставка под таким названием в четверг открылась в Третьяковской галерее. Она приурочена к 300-летнему юбилею Кемеровской области, сообщает "ТВ Центр".

До 10 мая жители и гости столицы смогут увидеть произведения, отражающие историю и культуру региона. Собрание включает в себя более 60 картин, скульптур и фотографий. Экспозиция разделена три части, каждая из которых представляет разный период - от 30-х годов прошлого века до нашего времени.

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Выставка "Даешь Кузбасс!"
Выставка "Даешь Кузбасс!"
Выставка "Даешь Кузбасс!"
Выставка "Даешь Кузбасс!"
Выставка "Даешь Кузбасс!"
Выставка "Даешь Кузбасс!"
Выставка "Даешь Кузбасс!"
Выставка "Даешь Кузбасс!"
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