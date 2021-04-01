Сенатор Инна Святенко: Удаленная работа находится в тренде на столичной бирже труда

За три месяца число вакансий на "удаленку" на столичной бирже труда возросло на четверть

Число вакансий на "дистанционке" в марте выросло на 20% по отношению к декабрю прошлого года. Это указывает на хорошую адаптацию столичного рынка труда к новым условиям, считает сенатор Совфеда, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

"Пандемия значительно повлияла на рынок труда, однако быстро реанимировалась, и мы видим, что сейчас открываются новые возможности. И одним из последствий самоизоляции стал рост интереса к дистанционной работе, которая с одной стороны позволила работодателям оптимизировать расходы на помещения, обслуживание офисов, а с другой - открыть множество вакансий вне офисов. Только за последний квартал число вакансий на удаленку возросло на четверть. Это хорошая тенденция", - считает сенатор.

Святенко напомнила, что летом прошлого года удаленный формат работы официально закрепили в российском законодательстве. Внесенные в Трудовой кодекс изменения помогли и соискателям, и работодателям. Сейчас этот формат интересен и востребован и теми, и другими. Согласно опросам кадровых сервисов, такой режим работы поддерживают 30% работодателей, а среди соискателей уровень еще выше - до 40%.

"Пандемия очень изменила отношение многих граждан к ценностям жизни: семье и здоровью. Мы стали внимательнее к вопросам здоровья. Оказавшись на самоизоляции, многие поняли, что потеряли контакт с семьей, и теперь стараются уделять этой сфере жизни больше внимания. Это также сказывается на тех требованиях, которые москвичи предъявляют при поиске работы. Работодатели также видят в этом свои выгоды: распределенные коллективы не нуждаются в больших офисных пространствах, сокращаются накладные расходы, ведь множество операций переводится в электронный документооборот. Плюсы новых условий очевидны для всех сторон", - отметила парламентарий.

Она добавила, что "удаленка" сказалась и на спросе на рабочие специальности. Согласно информации московской службы занятости, больше всего в сотрудниках нуждаются компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, транспорта и логистики. При этом дефицита вакансий нет, сейчас в базах кадровых служб около 390 тысяч вакансий.

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