Крупное ДТП произошло на Садовом кольце

В аварии участвовал известный блогер

На Садовом кольце в районе Новинского бульвара столкнулись пять автомобилей.

По предварительным информации, Audi потеряла управление и влетела во встречный поток. Момент удара попал на камеры наблюдения.

Несколько машин развернуло, у всех сильные повреждения. В Volkswagen оказалась зажата женщина. Чтобы ее освободить, пришлось срезать крышу. Позже пострадавшая скончалась в больнице. По другим данным, она находится в реанимации.

В телеграм-каналах появилась информация, что владелец Audi, выехавшей на встречку - блогер Эдвард Бил. Сам он утверждает, что за рулем был его друг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram