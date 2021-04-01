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Крупное ДТП произошло на Садовом кольце

13:53
  • четверг
  • 01 апреля 2021

В аварии участвовал известный блогер

На Садовом кольце в районе Новинского бульвара столкнулись пять автомобилей.

По предварительным информации, Audi потеряла управление и влетела во встречный поток. Момент удара попал на камеры наблюдения.

Несколько машин развернуло, у всех сильные повреждения. В Volkswagen оказалась зажата женщина. Чтобы ее освободить, пришлось срезать крышу. Позже пострадавшая скончалась в больнице. По другим данным, она находится в реанимации.

В телеграм-каналах появилась информация, что владелец Audi, выехавшей на встречку - блогер Эдвард Бил. Сам он утверждает, что за рулем был его друг.

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Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
Последствия ДТП на Садовом кольце
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