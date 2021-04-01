Собянин открыл станции метро "Народное Ополчение" и "Мневники"

Число действующих станций БКЛ метро выросло до 12

Сразу две новые станции московского метро открылись сегодня для пассажиров. Это "Мнёвники" и "Народное Ополчение". Находятся они на Большой кольцевой линии. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с запуском новых станций изменена и схема движения поездов на БКЛ.

Сначала инфраструктура, затем жилая застройка - современный подход к развитию города. Дома по программе реновации, офисные центры, спортивные объекты строятся вокруг уже готовой станции "Мнёвники" Большой кольцевой линии. Одновременно с ней сегодня открылась и соседняя станция "Народное Ополчение". Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил строителей за работу.

Почти половина станций Большой кольцевой линии уже готова. Открытый сегодня участок - это новые маршруты передвижения для сотен тысяч москвичей. Мэр города по традиции рисует на схеме метрополитена новую линию.

"Хорошево-Мневники - большой московский район, получил впервые две станции метрополитена. И Большая кольцевая линия метро приросла еще двумя станциями. Всего теперь в составе БКЛ 12 станций, осталось совсем немного - еще 19 построить, но я уверен, что с этой задачей мы справимся. На этих станциях ежедневно будут перемещаться около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе - около 90 тысяч. Новые маршруты, которые позволят на 30-40 минут сократить время в пути для москвичей, которые проживают в этом районе", - рассказал Собянин.

А вот и первые пассажиры: фотографируются и оглядываются по сторонам. Метро в шаговой доступности ждали давно. Название станций выбирали народным голосованием.

"По станции "Мневники" никаких дискуссий по названию не было. Зато по "Карамышевской" станции были серьезные дискуссии. Городской комитет ветеранов предложил переименовать ее в станцию "Народное Ополчение" с учетом того, что, во-первых, недалеко улица Народного Ополчения. Во-вторых, мы в этом году празднуем 80-летие народного ополчения 1941 года, которое ушло на фронт 16-летними", - сообщил Сергей Собянин.

Для жителей района открытие станции "Народное Ополчение" без преувеличения - праздник. У вестибюлей театрализованное представление: реконструкторы в костюмах, форме разных эпох, которые объединяет самоотверженность, любовь к родине и готовность ее защищать.

Пассажиров встречают горячим чаем и настоящей солдатской кашей. Москвичей поздравил и Сергей Собянин. Из желающих сфотографироваться выстроилась очередь. В пойме, где расположилась станция "Мнёвники", запланирована масштабная программа благоустройства. С соседним районом Филевский парк эту территорию свяжет канатная дорога.

Виктор Прокушев, Илья Ушаков, Евгений Рыбин, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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