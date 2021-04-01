Центр обеспечения мобильности пассажиров стал победителем престижной премии

Жюри высоко оценило работу сервиса и вклад сотрудников

Центр обеспечения мобильности пассажиров в московском метро стал победителем престижной международной премии - Communitas Awards. Она присуждается за достижения в области городских проектов.

Жюри высоко оценило не только работу сервиса и внедренные технологии, но и вклад сотрудников. За 7 лет существования Центра они помогли более чем миллиону пассажиров. Инспекторы сопровождают маломобильных граждан по всему маршруту, помогая на лестницах, в поездах и на кассах. Обратиться в центр могут не только люди с ограниченными возможностями, но и мамы с колясками, пожилые люди и организованные группы, отмечает "ТВ Центр".

"Когда этим делом занимаются профессионалы, то здесь как-то спокойнее и безопаснее становится. Люди в этой службе обучены, знают свое дело и всегда правильно помогут в передвижении", - рассказал специалист Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Владимир Одарица.

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