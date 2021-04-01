Новые правила: как записать ребенка в 1 класс в Москве

Список тех, кто имеет преимущество в выборе учебного заведения, расширили

В четверг в Москве стартовала запись в первые классы - по новым правилам. Впервые детей будут зачислять в два этапа. Уже сейчас заявление можно подать по месту прописки. А с июля - в любую понравившуюся школу.

Первый раз в первый класс. Правда, пока еще не свой. Алина только знакомится со школой и ее учениками. Конечно, одного желания будущего школьника недостаточно. Нужно заявление от родителей. В четверг стартует подача. Правом первой очереди пользуются воспитанники дошкольных групп детских садов, относящихся к той или иной школе. Они уже учились по утвержденной программе. Во вторую волну примут всех, кто живет в этом же районе. И только летом - при наличии свободных мест - всех остальных. В этом году привилегии дают также семьям с несколькими детьми.

"В этом году будут пользоваться приоритетным правом поступления также братья и сестры тех учащихся, которые уже обучаются в конкретной школе. Родители этих детей смогут подать заявление на портале мэра и правительства Москвы mos.ru и оказаться в основном списке у каждой школы, где обучаются братья и сестры", - рассказала директор школы № 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева Лидия Рузина.

Чтобы братья и сёстры учились в одной школе, главное вовремя подать заявление. Указать паспортные данные одного из родителей, СНИЛС и данные свидетельства о рождении ребенка, подтвердить справкой адрес регистрации. Лично или дистанционно. Это еще одно новшество для родителей.

Важно чтобы будущему первокласснику 1 сентября было не больше восьми, но и не меньше шести с половиной лет. Алина уже готова сесть за парту. Она умеет все, чему учат первоклассников - рисовать, читать, писать и считать.

Правда, психологи уверяют, что это совсем не главные критерии. Для зачисления в первый класс педагогам важно обратить внимание на совсем другие способности ребенка.

"Гораздо важнее умение ребенка играть в игры, умение принимать на себя разные роли и отыгрывать свою роль в соответствии с правилами, гораздо важнее умение соблюдать правила, поскольку это показатель произвольности ребенка, то есть способность управлять своим поведением, подчиняться правилам и нормам", - говорит психолог городского Психолого-педагогического центра Варвара Лаврентьева.

Готов ли ребенок к школе, определяют и психологи-педагоги. Они ответят и на любые вопросы родителей. А регистрация их заявлений о приеме в первые классы в школы Москвы на сайте mos.ru продолжится до 5 сентября.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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