Установку бонов у парка "Зарядье" на случай паводка сняли на видео

Половодье в этом году может быть сильнее, чем обычно

У парка "Зарядье" появились необычные конструкции. Очень похожи на водные аттракционы или батут, но на самом деле это водонадувные боны - специальные барьеры.

Они изготовлены из сверхпрочных материалов и способны сдержать воду в случае, если её уровень в Москве-реке поднимется. Каждый бон - 30 метров в длину, так что развернуть всё это на набережной оказалось делом не быстрым.

Сначала в резервуары накачали воздух, а затем налили воду, чтобы утяжелить конструкцию. Боны скрепили между собой ремнями и уложили впритык по фасаду причала. Потом для надёжности по бокам пирс закроют ещё и мешками с песком.

Синоптики сходятся во мнении, что половодье в этом году будет более обильным, чем обычно. Но пока непонятно, вызовет ли оно критические ситуации в городе и за его пределами. В руководстве Канала имени Москвы нам сообщили, что подготовились к капризам природы.

"Резервные емкости есть, мы готовы принять весь паводок, который будет у нас идти", - сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Сергей Лапшин.

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