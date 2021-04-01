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В Москве начали демонтировать световые новогодние конструкции

15:24
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Украшения почистят

В Москве в четверг начали демонтировать световые новогодние конструкции. И это не первоапрельская шутка. В этом году они действительно украшали город как никогда долго, передает "ТВ Центр".

Вначале их должны были убрать в марте, но после решили оставить еще на месяц, чтобы в пасмурные дни поднимать настроение горожанам. Теперь за неделю специалисты комплекса городского хозяйства демонтируют почти 4 тысячи конструкций. Это световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды и элементы на фонарях.

Украшения почистят и при необходимости отремонтируют, после они отправятся на склад, а вернутся на улицы Москвы в середине декабря.

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