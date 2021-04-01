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Еноты вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

15:27
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Они с удовольствием выбрались из домика

Весеннее настроение сейчас царит в Московском зоопарке. Там, несмотря на пасмурную погоду, проснулись еноты, передает "ТВ Центр".

Они явно соскучились и сразу по всему: общению, играм, свежему воздуху! Когда киперы открыли зимние домики, еноты немного поводили носами и тут же выскочили наружу. Зверьки обежали территорию, с удовольствием размяли лапки, а потом вернулись обратно, чтобы отдохнуть. Пока они на диете - после зимней спячки организму нужно адаптироваться.

Сейчас сотрудники готовят вольер к тёплому сезону: наводят порядок, подкладывают свежую солому, затем там посеют траву и обрежут ветки у кустов.

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