Россиян предупредили об опасности поездок в Грузию после скандала с Познером

Кремль осудил агрессивные действия грузинских националистов

В Кремле решительно осуждают агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси, сообщил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков заявил, что поездки в Грузию небезопасны для российских граждан.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия приветствует заявление премьера Грузии, который осудил действия националистов.

Ранее стало известно, что грузинские радикалы – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – фактически изгнали из страны российского тележурналиста Владимира Познера.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. Глава кабмина заявил, что Познер прибыл в страну с паспортом США – и не нарушал грузинский "Закон об оккупации", по которому только с разрешения Тбилиси можно посещать Абхазию и Южную Осетию. А сопровождающие журналиста лица попали в страну с соблюдением всех правил, имея ковид-паспорта и отрицательные тесты, передает ТАСС.

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