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Россиян предупредили об опасности поездок в Грузию после скандала с Познером

13:09
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Кремль осудил агрессивные действия грузинских националистов

В Кремле решительно осуждают агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси, сообщил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков заявил, что поездки в Грузию небезопасны для российских граждан.
Грузинская оппозиция вынудила Познера покинуть страну

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия приветствует заявление премьера Грузии, который осудил действия националистов.

Ранее стало известно, что грузинские радикалы – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – фактически изгнали из страны российского тележурналиста Владимира Познера.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. Глава кабмина заявил, что Познер прибыл в страну с паспортом США – и не нарушал грузинский "Закон об оккупации", по которому только с разрешения Тбилиси можно посещать Абхазию и Южную Осетию. А сопровождающие журналиста лица попали в страну с соблюдением всех правил, имея ковид-паспорта и отрицательные тесты, передает ТАСС.

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