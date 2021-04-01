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Стала известна зарплата Елены Зеленской в "Квартале 95"

13:40
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Это не единственный источник дохода

На Украине Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало декларацию о доходах супруги Владимира Зеленского Елены.

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За год работы сценаристом в студии "Квартал 95" Елене Зеленской выплатили около 952 900 гривен, что в переводе на российские рубли составляет примерно 2,6 миллиона. При этом ежемесячный заработок супруги нынешнего президента Украины в 2020 году составил порядка 80 тысяч гривен в месяц (217 тысяч рублей).

На зарплате сценариста доход Зеленской не заканчивается – она получила 2 443 027 гривен (около 6,6 миллиона рублей) от сдачи собственности в аренду. Семья президента владеет несколькими квартирами в Киеве, парковочными местами, двумя автомобилями, загородным домом и одним нежилым помещением.

Студия "Квартал 95" занимается производством фильмов, сериалов, а также юмористических передач. Студию основал Владимир Зеленский, однако ему пришлось выйти из бизнеса после избрания на пост президента Украины.

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