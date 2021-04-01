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Зрителям разрешат присутствовать на "Евровидении"

15:20
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом

Власти Нидерландов приняли решение разрешить зрителям присутствовать на международном музыкальном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая на арене Ahoy.

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"Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал, его слова опубликованы на официальном сайте "Евровидения".

На всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей, причем из-за ограничений на поездки в первую очередь на конкурс пришлашают местных жителей. Также им необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста.

При этом власти страны подчеркнули, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшится, то смотреть шоу все желающие будут дома по телевизору, передает NOS.

В этом году представлять Россию на Евровидении будет 29-летняя певица Манижа. Ранее Следственный комитет попросили проверить конкурсную песню исполнительницы. Как считают сотрудники редакции издания "Ветеранские вести", это необходимо сделать из-за "противоправных высказываний" певицы. Общественники посчитали сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Следователи не обнаружили в песне нарушений закона.

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