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Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе и борьбу с коронавирусом

13:40
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Режим прекращения огня соблюдается

Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в телефонном разговоре президенты России и Азербайджана. Владимир Путин и Ильхам Алиев затронули также вопрос налаживания транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президенты положительно оценили деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.  Стороны обсудили работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В пресс-службе напомнили, что она проволится в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Еще одной темой беседы Путина и Алиева стала борьба с распространением коронавирусной инфекции.

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