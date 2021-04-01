Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе и борьбу с коронавирусом

Режим прекращения огня соблюдается

Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в телефонном разговоре президенты России и Азербайджана. Владимир Путин и Ильхам Алиев затронули также вопрос налаживания транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президенты положительно оценили деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Стороны обсудили работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В пресс-службе напомнили, что она проволится в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Еще одной темой беседы Путина и Алиева стала борьба с распространением коронавирусной инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram