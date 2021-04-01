Песков посоветовал Западу спокойно относится к маневрам российской армии

Вооруженные силы просто обеспечивают безопасность границ России

Западным государствам посоветовали не беспокоиться из-за перемещений российских войск на собственной территории. Россия просто обеспечивает безопасность своих рубежей на фоне повышенной активности вооруженных сил стран НАТО у границ страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это ни для кого не представляет никакой угрозы", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что война в Донбассе - внутренний конфликт Украины. Россия в нем никогда не участвовала – и так же, как и другие европейские страны, не заинтересована в его эскалации из-за провокаций со стороны Киева.

Представитель Кремля прокомментировал публикацию американской The New York Times. Издание со ссылкой на представителя властей США сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной – фактически повторив заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, передает ТАСС.

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