"Все состояние уйдет на лечение": куда не стоит ездить переболевшим COVID-19

Переболевшим коронавирусом не стоит резко менять обстановку

Людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, следует избегать путешествий в жаркие страны, заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.

Специалист предупредила, что высокая температура может дать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и увеличить риск развития тромбоза.

"Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и все свое состояние потратить на лечение", - отметила Иванова.

Она подчеркнула, что нагрузка на сердце и сосуды может случиться и в горах из-за разреженной атмосферы. Иванова рекомендовала перед путешествием проконсультироваться со специалистом, передают "Известия".

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