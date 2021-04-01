Сухопутную часть "Северного потока-2" ввели в эксплуатацию в Германии

Берлин заявил о "полной мощности прокачки" газа

Немецкая компания-оператор Gascade объявила о вводе в эксплуатацию трубопровода Eugal. Газопровод будет принимать голубое топливо из "Северного потока-2" после его запуска. Сообщается, что трубопровод после ввода второй нитки достиг полной мощности прокачки газа.

Первая нитка Eugal мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работу 1 января 2020 года. По ней временно транспортируется часть газа, поступающего по первому российско-германскому газопроводу "Северный поток". По планам, вторую нитку должны были ввести в эксплуатацию 1 января. Однако позже срок запуска перенесли на 1 апреля 2021 года.

В компании подчеркивают, что европейский газовый трубопроводный узел Eugal, который строился два с половиной года, достиг полной транспортной мощности с двумя трубопроводами и насосной станцией. Ввод в эксплуатацию второй нитки и станции расширил мощность транспортировки до 55 миллиардов кубометров природного газа в год, передает РИА Новости.

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