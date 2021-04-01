В Москве задержали главу департамента Минпромторга

Следствие просит заключить его под стражу

В рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий в Москве был задержан директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский, передает ТАСС.

"После проведения ряда следственных действий следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнил собеседник агентства.

Ведомство подтвердило, что в отношении Серватинского ведутся следственные мероприятия. Там добавили, что случаи нарушения закона сотрудниками всегда будут разбираться во взаимодействии с правоохранительными органами.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили о задержании двух чиновников ведомства, которых подозревают в получении взятки. СМИ писали, что они потребовали у неназванного предприятия 600 тысяч рублей за лицензию на производство военной техники.

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