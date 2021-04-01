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Оценка эффективности вакцины Pfizer снижена

14:58
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Ранее озвучивались более впечатляющие цифры

На официальном сайте немецкой компании BioNTech, которая совместно с американской фирмой Pfizer разработала вакцину от коронавируса, сообщили, что после шести месяцев применения препарата оценка его эффективности - 91,3%.

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"Она оценивалась от семи дней до шести месяцев после введения второй дозы", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в ноябре 2019 года генеральный директор BioNTech Угур Шахин озвучивал показатель эффективности в 95%.

По состоянию на начало марта, Pfizer была третьей по популярности вакциной от COVID-19 в мире, уступая разработке центра имени Гамалеи "Спутнику V" и AstraZeneca.

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