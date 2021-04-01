ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав разъяснил особенности вакцинации для пациентов с диабетом

15:00
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Окончательное решение принимает врач

Врачи рекомендуют незамедлительно пройти вакцинацию пациентам из группы риска – в частности, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Могут применяться все три российских препарата, однако окончательное решение принимает медик, подчеркнул глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава: привитым от COVID-19 потребуется ревакцинация

"Для них эта прививка служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений. Лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией, он примет решение, поэтому там заполняется специальная анкета", - сообщил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Министр напомнил, что у этой категории пациентов наблюдается при заражении коронавирусом особо тяжелое течение болезни. Для их вакцинации могут использоваться все три российских препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.