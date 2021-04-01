Минздрав разъяснил особенности вакцинации для пациентов с диабетом

Окончательное решение принимает врач

Врачи рекомендуют незамедлительно пройти вакцинацию пациентам из группы риска – в частности, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Могут применяться все три российских препарата, однако окончательное решение принимает медик, подчеркнул глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Для них эта прививка служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений. Лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией, он примет решение, поэтому там заполняется специальная анкета", - сообщил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Министр напомнил, что у этой категории пациентов наблюдается при заражении коронавирусом особо тяжелое течение болезни. Для их вакцинации могут использоваться все три российских препарата.

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