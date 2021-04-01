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Мурашко рассказал, с чем обычно связаны осложнения COVID-19

15:09
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Есть и риски, связанные с нервной системой

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что коронавирусная инфекция обычно вызывает осложнения у пациентов с артериальной гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и диабетом.
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"И возраст, к несчастью, тоже является таким фактором риска, особенно лиц старше 60 лет. <...> Высокий риск у пациентов, имеющих предрасположенность к тромбообразованию", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что встречаются и осложнения, связанные с центральной нервной системой. При этом ведомство уже подготовило методические рекомендации по реабилитации.

Ранее в среду Мурашко объяснил, что сделавшим прививку от коронавирусной инфекции в будущем, скорее всего, потребуется ревакцинация. Вместе с тем, по его словам, третья отечественная вакцина "Ковивак" поступит в гражданский оборот в первой декаде апреля.

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