Гоген Солнцев рассказал, как его розыгрыш едва не обернулся трагедией

Безобидная шутка могла плохо закончиться

Шоумен Гоген Солнцев признался, что его первоапрельский розыгрыш чуть не стоил жизни близкой подруге.

Солнцев рассказал, как однажды они с женой решили разыграть друзей, которых пригласили 1 апреля в гости. На стол в бутылках из-под газировки супруги поставили соевый соус. Шутка показалась всем смешной, но лишь до тех пор, пока не выяснилось, что у одной из приглашенных аллергия на сою, передает "Вечерняя Москва".

"Она через пять минут стала вся красная, начала раздуваться, задыхаться. В общем, пришлось вызывать скорую, она еле-еле выкарабкалась. Иначе мы бы сейчас с Катей были бы на нарах за убийство по неосторожности", - заявил Солнцев.

Он призвал всех аккуратнее относиться к розыгрышам, чтобы шутка не стала трагедией.

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