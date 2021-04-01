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Гоген Солнцев рассказал, как его розыгрыш едва не обернулся трагедией

15:42
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Безобидная шутка могла плохо закончиться

Шоумен Гоген Солнцев признался, что его первоапрельский розыгрыш чуть не стоил жизни близкой подруге.

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Солнцев рассказал, как однажды они с женой решили разыграть друзей, которых пригласили 1 апреля в гости. На стол в бутылках из-под газировки супруги поставили соевый соус. Шутка показалась всем смешной, но лишь до тех пор, пока не выяснилось, что у одной из приглашенных аллергия на сою, передает "Вечерняя Москва".

"Она через пять минут стала вся красная, начала раздуваться, задыхаться. В общем, пришлось вызывать скорую, она еле-еле выкарабкалась. Иначе мы бы сейчас с Катей были бы на нарах за убийство по неосторожности", - заявил Солнцев.

Он призвал всех аккуратнее относиться к розыгрышам, чтобы шутка не стала трагедией.

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