Вакцина "ЭпиВакКорона" начала поступать в российские регионы

Еще один отечественный препарат - "Ковивак" - поступит в гражданский оборот в первой декаде апреля

Одна из трех российских вакцин для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) "ЭпиВакКорона" начала поступать в российские регионы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, другой российский препарат от коронавируса - "Ковивак" - может поступить в гражданский оборот в первой декаде апреля.

"Я думаю, что она в первой декаде апреля появится. Первые партии будут доступны", - сказал он в интервью "России 1", уточнив, что на данный момент вакцина проходит процедуру контроля качества.

Мурашко отметил, что при выборе препарата граждане должны ориентироваться на мнение специалистов и лечащего врача, который консультирует перед вакцинацией.

Видео репортажа "ТВ Центра" о вакцинации в России:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram