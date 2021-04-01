ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вакцина "ЭпиВакКорона" начала поступать в российские регионы

15:47
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Еще один отечественный препарат - "Ковивак" - поступит в гражданский оборот в первой декаде апреля

Одна из трех российских вакцин для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) "ЭпиВакКорона" начала поступать в российские регионы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Минздрав разъяснил особенности вакцинации для пациентов с диабетом
Оценка эффективности вакцины Pfizer снижена

По его словам, другой российский препарат от коронавируса - "Ковивак" - может поступить в гражданский оборот в первой декаде апреля.

"Я думаю, что она в первой декаде апреля появится. Первые партии будут доступны", - сказал он в интервью "России 1", уточнив, что на данный момент вакцина проходит процедуру контроля качества.

Мурашко отметил, что при выборе препарата граждане должны ориентироваться на мнение специалистов и лечащего врача, который консультирует перед вакцинацией.

Видео репортажа "ТВ Центра" о вакцинации в России:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.