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Лавров заявил о "достигшей дна" конфронтации России и США

15:25
  • четверг
  • 01 апреля 2021

А высказывания Байдена о Путине назвал возмутительными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью передаче "Большая игра" на Первом канале, в ходе которого оценил нынешнее состояние российско-американских отношений.

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"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности. <...> Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - сказал глава МИД.

Он добавил при этом, что шансов на успех у выбранной администрацией Соединенных Штатов линии давления и санкций нет.

Также Лавров прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC. Тогда глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей", а также заявил, что российский президент "ответит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы 2020 года.

"То, что прозвучало в интервью президента США Джо Байдена каналу ABC, - возмутительная, беспрецедентная риторика", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства. Путин же, заключил Лавров, отреагировал дипломатично и вежливо.

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