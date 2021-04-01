Минпросвещения предложило ввести экзамены для работников школьных столовых

Полностью исключить отравление учеников невозможно

Человеческий фактор – ключевой элемент в ситуациях с отравлением учеников в школах. Полностью исключить подобные инциденты невозможно, считает замминистра просвещения России Дмитрий Глушко. Ведомство предлагает ввести для работников школьных столовых специальные экзамены.

"Мы не просто должны проконтролировать, что человек прошел весь курс обучения, и приклеить ему голограмму. Мы должны всех людей, которые работают на пищеблоках в школе… чтобы они сдавали практический экзамен", - заявил Глушко во время прямого эфира на тему "Отравление в школе" в студии Общероссийского народного фронта.

Глушко добавил, что вопрос обсуждается с местными властями и с родителями. По словам Глушко, существует большое количество каналов коммуникации, которые позволяют родителю сигнализировать о сбоях в организации питания школьников. В таких случаях надо не искать жертву, а выстроить систему, которая позволит число подобных сбоев минимизировать, приводит мнение замминистра Агентство городских новостей "Москва".

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