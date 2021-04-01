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Минпросвещения предложило ввести экзамены для работников школьных столовых

15:39
  • четверг
  • 01 апреля 2021

Полностью исключить отравление учеников невозможно

Человеческий фактор – ключевой элемент в ситуациях с отравлением учеников в школах. Полностью исключить подобные инциденты невозможно, считает замминистра просвещения России Дмитрий Глушко. Ведомство предлагает ввести для работников школьных столовых специальные экзамены.
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"Мы не просто должны проконтролировать, что человек прошел весь курс обучения, и приклеить ему голограмму. Мы должны всех людей, которые работают на пищеблоках в школе… чтобы они сдавали практический экзамен", - заявил Глушко во время прямого эфира на тему "Отравление в школе" в студии Общероссийского народного фронта.

Глушко добавил, что вопрос обсуждается с местными властями и с родителями. По словам Глушко, существует большое количество каналов коммуникации, которые позволяют родителю сигнализировать о сбоях в организации питания школьников. В таких случаях надо не искать жертву, а выстроить систему, которая позволит число подобных сбоев минимизировать, приводит мнение замминистра Агентство городских новостей "Москва".

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